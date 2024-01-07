«ميو ميو» تعيد استكشاف جوهر تصاميم نظاراتها

المصدر: دبي - البيان

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أزاحت علامة «ميو ميو MIU MIU» الستار عن مجموعة نظارات لموسم شتاء 2024.

وتعكس المجموعة الجديدة هوية العلامة التجارية دائمة التطور من خلال تجسيد الأنوثة الجريئة بتفاصيل وأشكال متطورة، وتجسد النظارات المعروضة خلال عرض أزياء شتاء 2024 تحسيناً للنمط الكلاسيكي من خلال إعادة استكشاف جوهر التصاميم الخالدة المعاد تصويرها في نسخ متطورة جديدة.

وتعيد الموديلات المقبلة من مجموعة نظارات الخريف والشتاء الجديدة لعام 2024 تجسيد الرموز الأسلوبية للعلامة التجارية باستخدام هياكل حديثة وفائقة الجاذبية تتميز بألوانها المتطورة.

تقدم النظارات الطبية الجديدة لمجموعة خريف وشتاء 2023 تصميماً جذاباً بأسلوب متطور.

تعبر نظارة «ميو ميو» الشمسية الجديدة - التي أزيح عنها الستار للمرة الأولى خلال عرض أزياء خريف وشتاء 2024 - عن الأسلوب المتطور.

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