«البنك العربي» بنك العام في الشرق الأوسط من (ذا بانكر) 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت مجلة (ذا بانكر) (The Banker)، المملوكة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023 .

وذلك ضمن حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن عدد كبير من المصارف الرائدة من حول العالم.

ويأتي منح هيئة التحكيم في مجلة (ذا بانكر) هذا اللقب للبنك العربي، بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها بالإضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى، والتي يتم دراستها وتقييمها على مدار أكثر من خمسة أشهر. وتعتبر مجلة (ذا بانكر) واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تشكل إصداراتها الشهرية منذ أكثر من 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية.

وقالت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي: «يعكس هذا التقدير العالمي المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك العربي محلياً وإقليمياً، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية على الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم». وأضافت الصادق:«نواصل تقديم الحلول المصرفية المتكاملة لخدمة عملائنا انطلاقاً من استراتيجية البنك ونهجه الراسخ».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز