«وصل» تُركّب ألواحاً شمسية كهروضوئية في 50 مبنى خلال 2024

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف المهندس سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول بالإنابة في «وصل» إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي لــ «البيان» أن وصل تخطط حالياً للمرحلة التالية من مشروع تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية وتجديد الإمدادات الكهربائية لدى بعض المجمعات السكنية.

حيث سيتم تنفيذه في عام 2024. يشمل المشروع أكثر من 50 مبنى ويهدف إلى خفض تكلفة الكهرباء في هذه المباني بنسبة 30%، وذلك بفضل الألواح الشمسية ومختلف تقنيات ومبادرات الاستدامة.

وتوظف وصل مختلف التقنيات التي تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وذلك ضمن مختلف القطاعات مثل مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء ومشروع تركيب الألواح الشمسية والبناء المستدام والتدوير وإدارة النفايات.

وأضاف النعيمي: طورت وصل مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، لاستشراف التخطيط الأمثل لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية، ويهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في إمارة دبي ثلاث مرات.

وتابع النعيمي: تسعى وصل إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات في كل مشاريعها، إضافة إلى تقنيات التخطيط الذكية التي توظفها، والتقنيات الهندسية القيمة لدعم استدامة المواد المستخدمة في عمليات البناء وتقليص حجم المخلفات الناجمة عنها في الوقت ذاته.

وأوضح النعيمي أن وصل نفذت أخيراً مشروعاً بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لتزويد مجموعة كبيرة من عقارات وصل بألواح متطورة لتوليد الطاقة الشمسية.

حيث شمل المشروع تركيب أكثر من 24 ألفاً من الألواح الشمسية المتطورة على 44 مبنى وبعض المرافق الأخرى، ما سيؤدي إلى توليد أكثر من 11 مليون كيلوواط ساعة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4.500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل إزالة 2.200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180.000 شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ 900 منزل في إمارة دبي.

وأشار النعيمي إلى أن وصل كشفت أخيراً عن مشروع برج وصل الواقع على شارع الشيخ زايد وهو من أهم المشاريع المستدامة، وسيكون أحد أطول الأبراج المكسوة بألواح من السيراميك، وتعمل التقنيات الموظفة فيه على خفض استهلاك الطاقة للإضاءة في البرج بنسبة 40%، ليصبح بذلك أحد أكثر الأبراج استدامة في المنطقة.

تعمل التقنيات المستخدمة في برج وصل، ومنها الواجهة المطلية بطبقة برونزية، على الحفاظ على برودة المبنى من الداخل، وتقلل من استهلاك الطاقة لتوفر راحة أكبر للسكان.

وادي تكنولوجيا الغذاء

وبالنسبة لمشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، فقد وقعت «وصل» أخيراً اتفاقية مع شركة ريفارم «ReFarm»، وذلك لإقامة مشروع «مزرعة عمودية ضخمة» على مساحة 900 ألف قدم مربع.

تم الكشف عن هذا المشروع الرائد على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي في مدينة إكسبو، ويتوقع بدء بناء المشروع من قبل ريفارم في منتصف عام 2024. ولأول مرة على مستوى العالم، تعمل ست تقنيات في موقع المشروع بتكامل مع بعضها ضمن نظام حلقة دائرية مغلقة، حيث يتم تحويل النفايات العضوية إلى مواد مفيدة يعاد استخدامها.

سيتمكن المشروع من تحصيل ما يصل إلى 3000 طن من المنتجات الغذائية سنوياً وإعادة تدوير أكثر من 50 ألف طن من النفايات الغذائية، وذلك عبر استعمال تقنيات متطورة مثل المزارع العمودية المكونة من 200 برج جنباً إلى جنب، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، ومصانع للأسمدة العضوية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.

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