إطلاق برج «فيرمونت ريزيدنس دبي سكايلاين» في حدائق الصفوح

المصدر: دبي - البيان

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افتتح أخيراً مشروع «فيرمونت ريزيدنس دبي سكايلاين» البرج السكني الحصري بين ربوع حدائق الصفوح في قلب مدينة دبي النابض بالحياة.

والذي يرتقي بالوحدات السكنية إلى مستوى جديد من الفخامة والابتكار، ويجمع برج فيرمونت ريزيدنس دبي سكايلاين ما بين الأناقة المعاصرة والغنى الثقافي، ويحتضن 122 وحدة سكنية فاخرة من تصميم كريستينا زانيك، تشمل 69 وحدة مؤلفة من غرفتي نوم، و46 وحدة مؤلفة من ثلاث غرف نوم، و6 وحدات سكاي مانشن المؤلفة من أربع غرف نوم.

ووحدة سكاي بالاس الممتدة على طابق بأكمله. تعكس هذه المساكن رؤية زانيك الفريدة، إذ يلتقي فيها التصميم الجميل المعاصر مع اللمسات الأنيقة الكلاسيكية، فتوفر تجربة إقامة مميزة تجسد جوهر علامة فيرمونت.

وقال دانييل فون بارلوين، نائب الرئيس الإقليمي ورئيس المشاريع متعددة الاستخدامات (في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) لدى مجموعة أكور ون ليفينج: «يرسي مشروع فيرمونت ريزيدنس دبي سكايلاين معياراً متفوقاً لأسلوب الحياة الراقي. فهو يجمع ما بين الطابع الفاخر والأجواء الحصرية ووجهات المأكولات والمشروبات المتميزة ووسائل الراحة الاستثنائية، تحت إدارة علامة فيرمونت الرائدة في قطاع العقارات السكنية والمنفردة بخدماتها المتقنة.

كما يوفر المشروع إطلالات آسرة على أبرز المعالم السياحية في المدينة، ومنها برج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة وعين دبي وجزيرة بلوواترز وبحر العرب. وهكذا، يعكس التزامنا الثابت بتقديم تجارب إقامة استثنائية تتلاقى فيها روعة التصميم مع معايير الراحة والفخامة».

ومن جهته، علق راج ساهني (أبو صباح)، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة آر إس جي، قائلاً: «يسعدني أن أعلن عن إطلاق مشروع فيرمونت ريزيدنس دبي سكايلاين الذي يجسد ثمرة شراكتنا الناجحة مع علامة فيرمونت. لقد تحولت أحلامي إلى حقيقة، ويعود الفضل في ذلك إلى مستشارينا المتفوقين في مجالهم والفرق المتمرسة لدينا ولدى علامة فيرمونت.

فقد وحدنا جهودنا لنصمم مشروعاً سباقاً يرسي معياراً جديداً لأسلوب الحياة الفاخر في دبي، مستمدين الإلهام من خبراتنا الواسعة في ابتكار وجهات مواكبة لأسلوب الحياة الراقي في دبي، ويسعدني أن أقدم هذه الوحدات السكنية المترفة إلى نخبة من الأشخاص المتميزين الذين سيتخذون من فيرمونت ريزيدنس دبي سكايلاين مسكناً لهم».

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