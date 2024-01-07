40 دولة تشارك في معرض «أي بي إس» للعقار بدبي 27 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي انطلاق معرض «أي بي إس IPS» للعقار، المنصة الاستثنائية لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية، في دورته العشرين، التي تقام بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي على مدار 3 أيام من 27 إلى 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يسلط الضوء على ازدهار السوق العقاري في جورجيا.

ويهدف العارضون المشاركون من جورجيا إلى جذب انتباه المستثمرين العالميين خلال فعاليات معرض IPS للعقار، الذي يشارك فيه إلى جانب دولة الإمارات، عارضون من أكثر من 40 دولة حول العالم تشمل المملكة المتحدة، وتركيا، وجورجيا، واليونان، وإسبانيا، وألبانيا، والبحرين، وتايلاند، وقبرص، والفلبين.

يشهد القطاع الاقتصادي في جورجيا تحولات ديناميكية وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، التي كشفت عن زيادة سنوية قوية بنسبة 6.2% لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المقدر لشهر أكتوبر 2023، ما أسهم في نمو مذهل للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن الفترة كاملة من يناير إلى أكتوبر 2023 بنسبة 6.9%.

وبحسب مؤشر أسعار العقارات السكنية الصادر عن دليل العقارات العالمي، شهدت تبليسي عاصمة جورجيا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 10.7% خلال الربع الثالث من عام 2022، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، كما يشير إلى زيادة ملموسة في تكلفة شراء المنازل في تبليسي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 10.9% للشقق، و10% للمنازل المستقلة.

يقدم معرض IPS للعقار 2024 فرصة فريدة للزوار والعارضين من الدول المختلفة، للتواصل مع شركات البناء والمطورين ووكلاء العقارات من جورجيا، ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري فيها، فضلاً عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب ومناقشة عدة موضوعات، مثل تملك العقارات في جورجيا وخيارات التمويل والمتطلبات القانونية اللازمة.

يشهد معرض IPS للعقار 2024 تنظيم باقة من الفعاليات تحت 11 نشاطاً رئيسياً، تشمل معرض آي بي إس، مؤتمر آي بي إس، جوائز آي بي إس، مدن آي بي إس المستقبلية، تواصل مع آي بي إس، آي بي إس والمالية، آي بي إس والمرأة، آي بي إس والشباب، استوديو آي بي إس،آي بي إس بروبتيك، آي بي إس وأعمال التصميم والديكور. تسهم الفعاليات في تعزيز فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.

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