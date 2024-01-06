كاسبايو الأوروبية تعزز حضورها في المنطقة بـ 6 شراكات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن كاسبايو، استوديو الأثاث والتصميم الداخلي الأوروبي المصمم حسب الطلب، عن عقد شراكات مع ستة من الشركاء المرموقين، الذين يتمتعون بشهرة واسعة على الصعيد العالمي، في العديد من القطاعات الحرفية والفنية، بما فيها صناعة السجاد يدوياً والإضاءة وتصنيع الزجاج والأبواب، بأشكال فنية في دبي.

وتضم قائمة الشركاء الجدد كلاً من، شراكة مع إم آر 2 للسجاد، وفينيشيم المتخصصة في عالم الإضاءة، وهنري جلاس الإيطالية للزجاج، إضافة إلى أرتيكولو، وجالوتي آند راديسيس من إيطاليا، والفنانة الهولندية لين سبور.

وتقدم كاسبايو مجموعة واسعة من المنتجات والحلول المبتكرة من أكثر من 70 علامة أوروبية، في صالة العرض الرئيسة في شارع الشيخ زايد، التي تم تجديدها حديثاً، وتوسيعها مؤخراً.

وقال ألكسندر فان فين الرئيس التنفيذي لشركة كاسبايو: "يسرنا الإعلان عن الشراكة مع عدد من الأسماء اللامعة التي تجمعنا معها العديد من المزايا المشتركة، وفي مقدمها التقدير الحقيقي للإبداع الحرفي والشغف بابتكار تصاميم خالدة، يسعدنا أن نقدم هذه العلامات لعملائنا المميزين، الذين يتطلعون لتزويدهم بأفضل المنتجات والحلول والارتقاء بالديكورات الداخلية لمنازلهم إلى مستويات أخرى من التميز".

من جانبها، قالت شارلوت دي فينك، المديرة التنفيذية للعمليات، كاسبايو:»في كاسبايو نحتفل بالإبداع والتعاون والتواصل، وشركاؤنا الجدد هم دليل على هذا المسعى الذي يبدو واضحاً من خلال خبراتهم الواسعة وشغفهم بالابتكار وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الدقة والجودة. نتشارك معاً يقيناً ثابتاً بأن الشروع في رحلة تصميم مدروسة بعناية ومسؤولة، يتيح لنا تزويد العملاء بمساحة الأحلام التي يرغبون بالحصول عليها والارتقاء بحياتهم."

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