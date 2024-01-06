9.7 مليارات درهم مكاسب «سوق دبي» في 4 جلسات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده أمس، ليرفع مكاسبه خلال الأسبوع الماضي الذي امتد 4 جلسات إلى 9.7 مليارات درهم بدعم عمليات شرائية قوية على الأسهم القيادية من الأفراد والمؤسسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي إلى 697.24 مليار درهم أمس، من 687.5 ملياراً بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 107.2 ملايين درهم في 4 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 388.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 281.4 مليون درهم. وفي 4 جلسات، ارتفعت أسهم تكافل الإمارات 31.2 %، ومصرف الإمارات الإسلامي 14.9 %، وبي إتش أم كابيتال 14.6 %، والاستشارات المالية الدولية 11.4 %، ودبي الوطنية للتأمين 7.8 %.

وزاد أمان 7.6 %، وسالك 6.1 %، وسلامة 5.8 %، وإمباور 5.4 %، وشعاع كابيتال 4.8 % الوطنية الدولية القابضة 3.7 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 316.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بأكثر من 150 مليون درهم.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 4 جلسات ناهزت 5.6 مليارات درهم، منها 4.36 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.22 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 1.5 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 86.8 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.02 % في جلسة أمس، مسجلاً 4087.99 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع سهم بي أتش أم كابيتال 14.6 % بالحد الأقصى، وارتفع تعليم القابضة 3.36 %، وإمباور 1.7 % وأمانات القابضة 1.65 %، والإمارات دبي الوطني 0.29 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز