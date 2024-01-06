«داماك» تمنح عقود إنجاز أعمال رئيسة بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت داماك العقارية، عن ترسية عقود إنجاز أعمال رئيسة في مشروع داماك هيلز 2 بقيمة نحو 300 مليون درهم.

تمت ترسية العقد الأول بقيمة 210 ملايين درهم إلى «مجموعة الهندسة المدنية الصينية تيسيجو» فرع دبي، لبناء 439 فيلا وتاون هاوس في مجمع ناتشورا (Natura). ومنحت داماك العقد الثاني الذي تصل قيمته إلى 7 ملايين درهم إلى شركة «إنفرا نتس للمقاولات»، وذلك لإنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية لمجمعات «فارم هاوس»، و«فيرونا»، و«ناتشورا»، و«فيوليت».

حيث توفر هذه المجمعات السكنية مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية بما في ذلك: شاطئ ماليبو بأمواجه الاصطناعية، ومرافق رياضية متنوعة تضم ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت، فضلاً عن المسطحات الخضراء التي تغطي هذه المجمعات.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: «مع التحسينات المستمرة والمرافق الجديدة التي أضيفت إلى داماك هيلز 2، بدأ السكان يستمتعون أكثر بتجربة المعيشة الفاخرة التي يوفرها المجتمع لهم، نحن فخورون للغاية بما حققناه في مجتمعاتنا الرئيسة، ونسعى دائماً إلى تقديم أساليب معيشة ترتقي إلى تطلعات عملائنا».

ويأتي الإعلان عن هذين العقدين، بعد أن منحت داماك عقوداً أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز