أسهم الإمارات تعزز مكاسبها في الأسبوع الأول من 2024 بسيولة 5.6 مليارات درهم

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في الأسبوع الأول من العام الجديد، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين ومكاسب الأسهم القيادية وسط سيولة ناهزت 5.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.65 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3.656 تريليونات درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.958 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة خلال الأسبوع، الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب عطلة رأس السنة الميلادية، بنحو 5.58 مليارات درهم موزعة بواقع 4.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.22 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.5 مليار سهم عبر تنفيذ 86.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنسبة 0.69% عند مستوي 4087.99 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 9.7 مليارات درهم، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 1.17% إلى مستوى 9442.69 نقطة، وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9660.75 نقطة مرتفعاً بنحو 0.87%.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" القابضة النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 927.5 مليون درهم وأغلق عند 410 دراهم بارتفاع بنسبة 2.63% ، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 354.6 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 296 مليون درهم.

وفي سوق دبي، استحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 316.2 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 150 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" مستقطباً 106 ملايين درهم.

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