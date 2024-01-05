1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 279 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 433.26 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 722.69 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 113.9 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 39.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 31.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 78.6 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة ديرة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 78.74 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 78.74 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 110.01 مليون درهم بمنطقة الثنية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36.16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 14.7 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 30.16 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 86.56 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 30.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 182.03 مليون درهم منها 6 “رهن أراض ”بقيمة 20.32 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 161.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 52.15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 16.35 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 138.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 63.96 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 59.25 مليون درهم.

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