2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة في أسواق الإمارات

المصدر: وام

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بلغت رسملة أكبر 16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.7 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2024، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.6 تريليون درهم.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد استحوذت 16 شركة مُدرجة على نحو 74% أو ما يعادل 2.709 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.656 تريليون درهم مع ختام تعاملات جلسة أمس.

وجاءت شركة "العالمية القابضة" في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 897.5 مليار درهم بما يعادل 24.5% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة سوقية تربو على 369.9 مليار درهم وبحصة 10.1%، ثم "أدنوك للغاز إل سي" بنحو 238.6 مليار درهم تمثل 6.5% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "ألفا ظبي القابضة" لنحو 187.2 مليار درهم تعادل حصة بنحو 5.12%، ثم شركة "إي آند -اتصالات سابقاً" بقيمة سوقية 169 مليار درهم بحصة 4.62%، ثم بنك "أبوظبي الأول" 153.3 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.2%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 124.5 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" بأكثر من 110.5 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "بروج بي ال سي" أكثر من 74.5 مليار درهم، و"إعمار العقارية" 68.1 مليار درهم، و"أبوظبي التجاري" 64.6 مليار درهم، و"بيور هيلث القابضة" 62 مليار درهم، و"أدنوك للحفر" 60 مليار درهم "و"أدنوك للتوزيع" 45.7 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 41.7 مليار درهم، و"الدار العقارية" 41.6 مليار درهم.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت أدنوك للغاز" و"بريسايت"، و"الأنصاري للخدمات المالية" و"أدنوك للإمداد" و"تاكسي دبي" و"إنفستكورب كابيتال" لخدمات رأس المال، ومجموعة "فينيكس" و"بيورهيلث".

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يربو على 444.5 مليار درهم في العام الماضي 2023، لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليون درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 687.5 مليار درهم لسوق دبي المالي.

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