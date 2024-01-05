«العالمية القابضة» تُطلق شركة «2بوينت زيرو» القابضة بمحفظة قيمتها 100 مليار درهم

المصدر: البيان

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أسَّسَت الشركة العالمية القابضة، التي يقع مقرها في أبوظبي، شركة «2بوينت زيرو» لتشكِّل شركة قابضة من الجيل التالي تضمُّ مجموعة من الشركات الرائدة من مختلف القطاعات. وستُنقَل ملكية تلك الشركات إلى الشركة العالمية القابضة، وتُستكمَل عملية الاستحواذ عليها بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، لتشكِّل شركة «2بوينت زيرو» القابضة بمحفظة أصول تزيد قيمتها على 100 مليار درهم.

وقال سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «نفخر بالإعلان عن تأسيس شركة 2بوينت زيرو، لتكون شركة قابضة من الجيل التالي تقود التقدُّم في مختلف القطاعات. نتطلَّع إلى المستقبل ونحن واثقون بأنَّ شركة 2بوينت زيرو ستكون ملتزمة بإحداث تأثير عالمي نوعي، فتبنّينا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يؤكِّد التزامنا بتطوير حلول قادرة على إعادة تشكيل قطاعات متعددة، مثل الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الموارد. رؤيتنا تتخطّى الحدود، وتسعى إلى بناء نظم بيئية مستدامة تُمكِّن المجتمعات، وتعزِّز التميُّز في قطاع التقنية وتحافظ على القوة المالية».

وقال بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تكمن قوة 2بوينت زيرو في تنوُّعها، ورؤيتها المشتركة مع العالمية القابضة، والتزامها الثابت بتحقيق التقدُّم والتطوُّر. منظومتها المتنامية من الشركات الرائدة في قطاعاتها تؤازر بعضها بعضاً وتسهم كلٌّ منها بتقديم قيمة فريدة، وتستمد قوتها من العمل على تحقيق هدف المجموعة المشترك. تملك 2بوينت زيرو الإمكانات الكامنة لإحداث تأثير نوعي على الصعيد العالمي، باستنادها إلى خبراتنا العميقة في قطاعاتها، والعمل على نطاق واسع غير مسبوق».

والشركات التي ستستحوذ عليها العالمية القابضة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية لتصبح جزءاً من شركة «2بوينت زيرو» هي: شيميرا للاستثمار، لونيت، بلتون القابضة، إنترناشيونال ريسورسس هولدينغ، ساجاس إنفيستمنت، وسيتادل تكنولوجيز.

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