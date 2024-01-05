مصر توقع عقداً مع موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل وصيانة مرافق بموانئ على البحر الأحمر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم اليوم بالقاهرة التوقيع بالأحرف الأولي على عقد “منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم “محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و مجموعة موانئ أبوظبي .

وجرى التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري ، وسعادة أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبوظبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر اللواء محمد عبدالرحيم .

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التوقيع بالأحرف الأولى يختص بنوع آخر من السياحة وهي سياحة الكروز ومن شأنه أن يساهم في زيادة الدخل القومي و له عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة .

وأعرب أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ ابوظبي عن سعادته بهذا التوقيع المهم للجانبين منوها إلى أنه امتداد للتعاون الكبير بين مجموعة موانئ ابوظبي ووزارة النقل المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات .ولفت إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية خلال الفترة القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز