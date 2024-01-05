المعهد العالمي للابتكار يمنح جمارك دبي شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت جمارك دبي سبقاً عالمياً بحصولها على شهادة المؤسسة الحكومية المبتكرة المعتمدة - مستوى التميز - من معهد الابتكار العالمي (GInI) في الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم المؤسسات للعام 2023، وتعتبر جمارك دبي أول المؤسسات الحكومية على مستوى إمارة دبي والأولى جمركياً على مستوى العالم بحصولها على هذه الشهادة وتحقيقها لأعلى الدرجات، وتعتبر هذه الشهادة الأعلى في مجال الابتكار ضمن مستويات الابتكار التي يمنحها المعهد العالمي للابتكار، ويكتسب هذا التصنيف في الابتكار أهمية كبيرة نظراً لاعتماده على إطار متكامل وشامل للابتكار يحتوي على أسس ومعايير وممكنات ونماذج وأساليب تغطي جميع المجالات في الابتكار المؤسسي.

اجتياز التقييم بنجاح

واجتازت دائرة جمارك دبي بنجاح كبير عمليات التقييم التي قام بها فريق من خبراء معهد الابتكار العالمي في المعايير الرئيسية«الاستراتيجية، المبادئ الأساسية، الإجراءات، المالية، الممكنات، المشاركة، التحفيز والمخرجات»، إضافة إلى المعايير الفرعية المنبثقة منها.

وتسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشهادة من قبل مهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد الابتكار العالمي، وأكد أن حصول الدائرة على شهادة مؤسسة حكومية مبتكرة معتمدة مستوى التميز يمثل اعترافاً دولياً بمدى المستوى الريادي الذي حققته جمارك دبي في الوصول إلى الصدارة العالمية في الابتكار الجمركي، حيث أصبحت جمارك دبي مثالاً يحتذى به في مجال الابتكار وذلك بفضل المستوى الذي وصلت إليه بدعم ورعاية وتشجيع فريق القيادة في الدائرة للابتكار والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ضمن بيئة عمل إيجابية تدعم الابتكار والتطوير المستمر من خلال تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة جميع المعنيين في تطبيق جهود الابتكار لتقديم حلول وابتكارات جذرية وخدمات جديدة ومبتكرة لتحقيق قيمة مضافة وإسعاد جميع المعنيين والتسهيل على العملاء لتحقيق غايات وأهداف حكومة دبي في التميز الحكومي وتقديم خدمات حكومية هي الأفضل عالمياً لتعزيز موقع دبي في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال.

تعزيز ثقافة الابتكار

وقال الدكتور حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات إن جمارك دبي تسعى للوصول إلى القمة في الابتكار من خلال تعزيز ثقافة الابتكار ورفع مستوى الجاهزية لدى جميع الفئات، حيث وفرت جمارك دبي عدداً من مختبرات الابتكار والمنصات ونفذت حزمة من الفعاليات والبرامج التسويقية لتسهيل إشراك الجميع في تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة ومشاركتها مع جمارك دبي لضمان الحصول على أكبر عدد من الفرص الابتكارية ذات القيمة المضافة.

وحصدت منصة المبتكر الذكية المعتمدة التي وجه بتفعيلها أحمد محبوب مصبح عدداً من الجوائز والإشادات العالمية والمحلية والتي أسهمت بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، وتم تطوير المنصة لتوفير بيئة سهلة وسلسة في الحصول على فرص ابتكارية تهدف إلى تبني نماذج عمل مبتكرة، إضافة إلى تقديم مبادرات وخدمات غير مسبوقة خارج نطاق التفكير والعمل التقليدي، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية محلياً وعالمياً.

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