«قلب أوروبا» يشارك بمؤتمر ومعرض «أيوش الدولي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك «قلب أوروبا»، المشروع التابع لمجموعة كليندينست، في مؤتمر ومعرض أيوش الدولي الثاني في دبي، الذي يسلط الضوء على مجالات الطب البديل في مختلف أنحاء العالم.

ويجمع المؤتمر، الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من صناع القرار والمتخصصين العالميين في الصناعة، لاستعراض ومناقشة آليات الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية وإداراتها، من خلال «أيوش»، والتي تتضمن الأيورفيدا، واليوجا والعلاج بالطبيعة، الأوناني، السيدها والمعالجة بالمواد الطبيعية.

وسيسلط المؤتمر الضوء على مزايا الصحة والرفاهية في مشروع «قلب أوروبا»، مثل منتجع فندق إيكاريا، وقصر السويد الكبير، وفلل قصور جزيرة السويد، ومشروع فرس البحر العائم، ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض أيوش الدولي أكثر من 50 ألف مشارك، من أكثر من 35 دولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز