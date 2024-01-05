افتتاح محطة لـ«اينوك» على شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة المتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد (إ 11) في منطقة جبل علي الأولى، لتلبية احتياجات التزود بالوقود لقاطني المنطقة والسائقين القادمين من أبوظبي باتجاه دبي، وليصبح بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارات 196 محطة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نفخر بالمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التزود بالطاقة، وتزويد سكان الإمارات وزوارها بخيارات مثالية يمكن الوصول لها بسهولة. ومع حرصنا على المضي قدماً بخططنا التوسعية في 2024، فإننا عازمون على مواصلة تلبية الطلب المتنامي».

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