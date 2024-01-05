تقديم خدمات «اقتصادية رأس الخيمة» عبر شبكة بريد الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة بريد الإمارات اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تقديم خدمات الدائرة عبر شبكة مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة. ويُشكّل هذا الإعلان نواة شراكة استراتيجية بين الجهتين بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.

وقيع الاتفاقية عبد الله الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. وجرت مراسم التوقيع في مقرّ دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وقال عبد الله الأشـرم: «يتماشى توقيع هذه الاتفاقية مع رؤية بريد الإمارات المتمثّلة في ربط المجتمعات والمؤسسات من خلال الحلول الذكية والموثوقة متخطية بذلك حدود تقديم الخدمات البريدية والتوصيل التقليدية، لتشكل مراكز سعادة المتعاملين لدى البريد دوراً بارزاً في تقديم خدمات حيوية تعزز التفاعل المجتمعي وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما نأمل أن تعزز هذه الشراكة دور بريد الإمارات كعنصر أساسي وفعّال في تقوية أواصر التواصل المجتمعي من خلال توفير حلول ذكية وموثوقة».

وقال الدكتور عبد الرحمن النقبي: «الشراكة الجديدة هي ضمن حزمة من مبادرات الدائرة لدعم قطاع الأعمال وتوفير قنوات خدمة جديدة عبر توفير خدمات الدائرة الرقمية في المكاتب التابعة لبريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة، بهدف زيادة المرونة والسرعة في إنجاز أكبر عدد من المعاملات اليومية للمتعاملين تحقيقًا لرضاهم وسعادتهم». وتتيح الاتفاقية بدء تقديم خدمات الدائرة الاقتصادية عبر مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة. وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة في الإمارات، ما يُعزز مكانة البريد بصفته المشغل البريدي الرسمي للدولة.

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