معرض الخليج للطباعة والتغليف ينطلق الثلاثاء في دبي بمشاركة 250 عارضا

المصدر: دبي – البيان

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ينطلق معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، المعرض الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تكنولوجيا الطباعة، يوم الثلاثاء المقبل 9 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع على مدى ثلاثة أيام أهم شركات ومقدمي خدمات الطباعة، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطباعة والتغليف.

وبينما تسجل إيرادات الطباعة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مقابل 1% فقط على مستوى العالم، تشير التوقعات إلى تسجيل نجاح لافت في دورة المعرض المقبلة، كما يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، بما فيها الإمارات ودول الشرق الأقصى والهند وجنوب آسيا والبرازيل وأوراسيا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة ومصر، وذلك لاستعراض أحدث آلات ومواد وبرمجيات الطباعة.

ويستقطب المعرض المشترين في مجالات طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصورة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض وغيرها.

وقال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: «نتطلع لاستقبال أبرز الموردين والمشترين في مجال الطباعة والتغليف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 الأسبوع المقبل، حيث يمكنهم استكشاف أحدث المعدات والمواد وحلول الطباعة التقليدية والرقمية بالتزامن مع دخول قطاع الطباعة والتغليف مرحلة جديدة تتميز بتعزيز الاستدامة».

ويشهد المعرض مشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع، بما فيها «هايدلبرج» التي تكشف عن «فيرسافاير»، منتجها الجديد القادر على طباعة لافتات تصل إلى 1.260 ملم، إلى جانب الطباعة على الوسائط الورقية من 40 إلى 470 جرام/متر مربع على الوجهين.

كما يستعرض موردو المعدات الجديدة من علامات تجارية مثل كونيكا مينولتا، آلة أكوريوليبل 400 المخصصة لطباعة الملصقات الرقمية بواسطة الحبر، والتي تطبع بسرعات تصل إلى 39.9 متر/دقيقة وفق النموذج اللوني سيان ماجنتا أصفر أسود، مع إمكانية إضافة اللون الأبيض.

وقال خالد جندي، مدير أعمال المنطقة لدى شركة بوبست الشرق الأوسط – دبي: «إن معرض الخليج للطباعة والتغليف يوفر منصة مرموقة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه تقنيات الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط. وتسعى بوبست لتقديم حلولها الخاصة بالعلامات التجارية ضمن مجموعة شاملة ومصممة خصيصاً لتلبي احتياجات مختلف التطبيقات».

250 عارضا

وقالت جيد جريس، المديرة الإدارية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف: «نتطلع لانطلاق فعاليات الدورة 14 من معرض الخليج للطباعة والتغليف في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 250 من كبار موردي القطاع على مستوى العالم، مما يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء المعرض المميزة على مدى ثلاثة أيام، واستكشاف أحدث تقنيات طباعة التنسيقات الكبيرة والعمليات المرتبطة بها وأبرز التقنيات الثورية في مجال طباعة الملصقات والتغليف المرتبطة بالطباعة الفلكسوغرافية والطباعة الرقمية والهجينة».

وأردفت: «يشتهر المعرض أيضاً بتقديم أحدث الابتكارات في قطاع الطباعة التجارية، بما في ذلك طباعة الكتب وطباعة المعاملات وطباعة مستلزمات منافذ البيع في متاجر التجزئة والبريد الورقي والطباعة الفلكسوغرافية والطباعة على الأقمشة. ويتيح المعرض لموردي طباعة الملصقات والتغليف فرصة لقاء موردي قطاع الطباعة التجارية للبحث في إمكانية دمج هذه التقنيات. ونتطلع لاستقبال الجميع في المعرض الذي ينطلق الأسبوع المقبل».

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