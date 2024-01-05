تعاون لإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الآبار

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت شركة «إيه آي كيو»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي المدعّم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وهي مشروع مشترك بين أدنوك ومجموعة 42، عن تعاونها مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز، في ما يتعلق بإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الآبار، ليكون متاحاً عبرها.

تتميز «إيه آي كيو» بأنها أول مزود محلي لحلول البرمجيات كخدمة في مجال الطاقة داخل مجلس التعاون الخليجي، الذي يسوق منتجاته عبر سوق خدمات أمازون السحابية، ليبرز النهج الابتكاري والريادة في مجال تكنولوجيا الطاقة في المنطقة.

ويأتي التعاون، كجزء من استراتيجيات التوسع والوصول إلى نطاق أبعد في مجال الطاقة. وتُعَدُّ أداة تحليل الآبار، المقدمة من قِبل «إيه آي كيو»، أداة حديثة مخصصة للجيولوجيين البتروليين والمهندسين، وتتيح لهم هذه الأداة الحصول على رؤى أعماق أفضل، وتحسين توصيف الحقل النفطي.

وقال د. كريس كوبر الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيه آي كيو»: «تطوِّر AIQ حلول الذكاء الاصطناعي التي تركّز على استخلاص القيمة بشكل واسع للصناعات، ويمنح تحليل الآبار لقطاع الطاقة العالمي منصة للتحسين بشكل تلقائي. ومن خلال توفير الأداة عبر منصة أمازون ويب سيرفيسز، نثبت أننا قادرون على تقديم الحلول التي تم تطويرها في دولة الإمارات لقاعدة عملاء عالمية».

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