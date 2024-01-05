2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 336.38 مليون درهم، و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 23.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

نخلة جبل علي

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 233.04 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3.16 ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15.3 مليون درهم.

مبايعات الشقق

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 32.81 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 92.6 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 178.04 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101.09 مليون درهم.

الرهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 340.21 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 46.46 مليون درهم، و86 رهن فلل وشقق بقيمة 293.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 80.02 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 16.86 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 14.21 مليون درهم.

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