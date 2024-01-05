استعراض آخر الاستعدادات لإطلاق معرضي «يومكس» و«سيمتكس» الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، أمس، إيجازاً للبعثات الدبلوماسية لدى الدولة، وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات لإطلاق النسخة الأضخم من معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، التي تقام تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في الفترة ما بين 23 ولغاية 25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنظم مجموعة أدنيك فعاليات المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجموعة إيدج كشريك استراتيجي، والتي من المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، إضافة إلى كوكبة من صناع القرار والمتخصصين.

وقال اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين: إن معرضي يومكس وسيمتكس والمؤتمر المصاحب لهما يوفران منصة لعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وصولاً للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجمع أقطاب الصناعات الدولية وصناع القرار تحت سقف واحد لبحث سبل النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية.

وقال رئيس اللجنة العليا إن تنظيم المعرضين يصاحبه إقامة مؤتمر «يومكس وسيمتكس» في 22 يناير الجاري، تحت شعار: «الأنظمة غير المأهولة، الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة»، حيث من المنتظر أن يستقطب ما يزيد على 200 من كبار القادة وصناع القرار والخبراء، يناقشون على مدار عدد من الجلسات أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: النسخة الحالية من معرضي يومكس وسيمتكس استثنائية بكل المقاييس، حيث تشهد إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في مركز أدنيك.

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