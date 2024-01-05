أسهم البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 7.9 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.24% أو ما يعادل 9.77 نقاط، أمس، مسجلاً 4087.35 نقطة، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 7.9 مليارات درهم، بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 689.4 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 697.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الإمارات الإسلامي» بالحد الأقصى عند 7.4 دراهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي المالي.

وتدعم أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 8 %، و«دبي التجاري» 3.66 %، و«تكافل الإمارات» 1.7 %، و«ديوا» 1.6 %، و«سالك» 1.5 %، و«بنك الإمارات دبي الوطني» 0.86 %، و«الوطنية الدولية القابضة» 0.7 %، و«الإثمار القابضة» 0.47 %، و«بنك دبي الإسلامي» 0.17 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة قاربت 88.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 64.9 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 22.6 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 105.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 81.15 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9650.1 نقطة، منخفضاً 0.67 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 221 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 91.6 مليون درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بسيولة 82.2 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 2.5 %. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «حياة للتأمين» 12.6%، و«فودكو الوطنية» 3.95%، و«بيور هيلث القابضة» 3.3 %، و«الوطنية للسياحة والفنادق» 2.55 %.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.36 مليار درهم، موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي، و312 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 344.8 مليون سهم عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

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