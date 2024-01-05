«الإمارات الإسلامي» يوفر خدمة التحويل السريع إلى المملكة المتحدة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن توفر خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت في غضون 60 ثانية «كويك ريميت» (QuickRemit) لتشمل التحويلات المالية إلى المملكة المتحدة.

وسيتمكن متعاملو «الإمارات الإسلامي» من إجراء التحويلات المالية عبر خدمة «كويك ريميت» إلى أي من حسابات بنك «لويدز» المصرفية ضمن المملكة المتحدة في أقل من 60 ثانية، فضلاً عن إمكانية إجراء التحويلات المالية إلى بنوك أخرى في المملكة المتحدة في غضون ساعة واحدة. ويعد بنك «لويدز» أحد البنوك الرائدة في المملكة المتحدة وله أكثر من 500 فرع في إنجلترا وويلز.

ويمكن لمتعاملي «الإمارات الإسلامي» الاستفادة من خدمة «كويك ريميت» عبر تطبيق المصرف للهاتف المحمول EI +، بشكل مريح وآمن وبأسعار تنافسية وبدون أي رسوم تحويل.

وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بالإنابة في «الإمارات الإسلامي»: «إن توسيع نطاق خدمة «كويك ريميت» ليشمل المملكة المتحدة يعزز من بساطة ومرونة وأمان تجربة التحويلات المالية لواحدة من أبرز شرائح عملائنا. وتوفر هذه الخدمة آلية سريعة ومجانية لإرسال الأموال إلى المملكة المتحدة لأغراض مختلفة تشمل دعم احتياجات الأسرة أو التعليم أو الاستثمار».

يذكر أن المصرف يسعى حالياً لتوسيع نطاق خدمة «كويك ريميت» لتشمل الهند وباكستان، بالتعاون مع بنك «إتش دي إف سي» (HDFC) و«بنك فيصل»، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز