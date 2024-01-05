مصرف عجمان يطلق شركة «سكاي رايز» العقارية

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مصرف عجمان إطلاق «سكاي رايز العقارية»، وهي شركة ديناميكية جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى مصرف عجمان وتركز على إدارة الأصول العقارية. يقع مركز شركة سكاي رايز العقارية في الإمارات. وتركز شركة سكاي رايز العقارية بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع. وستعمل ككيان مستقل بهوية وأنظمة وفريق مستقلين.

وعُيّن محمد الشامسي الذي يعمل في مصرف عجمان منذ 9 سنوات رئيساً تنفيذياً لشركة سكاي رايز العقارية.

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