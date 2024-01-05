تعاون بين «بنجوين ميديا» و«سكاي بلو ميديا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بنجوين ميديا» المتخصصة في الخدمات الإعلانية الخارجية، وهي إحدى شركات «9 ياردز كومينيكشنز»، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سكاي بلو ميديا» وهي شركة ماليزية متخصصة في خدمات التسويق الرقمي الخارجي، بهدف إحداث نقلة نوعية تعزز مستقبل الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء مدينتي أبوظبي والعين. وستتعاون شركة «بنجوين ميديا» ومجموعة «سكاي بلو ميديا»، بموجب هذه المذكرة، على إدارة العديد من المواقع الإعلانية الرئيسية في أبوظبي والعين.

وتأتي الشراكة عقب توقيع الشركة الماليزية اتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حصلت بموجبها على حقوق الإعلان والتسمية الحصرية لحافلات الهيئة البالغ عددها 1400 حافلة وبعض المرافق التابعة لها.

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