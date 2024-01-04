رسملة سوق دبي المالي تلامس 700 مليار درهم في ختام التعاملات

المصدر: وام

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لامست رسملة سوق دبي المالي حاجز 700 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع البنوك. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات اليوم نحو 3.656 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.959 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و312.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 344.8 مليون سهم عبر تنفيذ 20.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنسبة 0.24% أو ما يعادل 10 نقاط ليغلق عند 4087.35 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9425.11 نقطة، وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9650.1 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بسيولة 221.05 مليون درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً أكثر من 91.6 مليون درهم، ثم "رأس الخيمة العقارية" مستقطباً تداولات بقيمة 82.2 مليون درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 88.4 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 64.9 مليون درهم، ثم "الخليج للملاحة" بتداولات قيمتها 22.5 مليون درهم.

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