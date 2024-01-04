78.3 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي خلال 2023 بارتفاع 28 %

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت قيمة التداولات العقارية بأبوظبي خلال العام الماضي 78.3 مليار درهم، وذلك وفق بيانات حديثة لدائرة البلديات والنقل، لتسجل بذلك ارتفاعاً نسبته 28% مقارنة بقيمة 57 مليار درهم حققتهم التداولات في عام 2022.

وأوضحت مؤشرات الدائرة تجاوز العدد الإجمالي لمعاملات التداولات متضمنة كلاً من معاملات البيع المباشر وأنشطة الرهن العقاري 21600 معاملة على مدار العام في ظل نشاط كبير بالسوق العقاري وارتفاع حركة الصفقات العقارية سواء عبر معاملات البيع المباشر للعقارات أم من خلال معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وجهات التمويل العقاري ومؤسسات التمويل المختلفة.

وأظهر توزيع أنماط التداولات استحواذ أنشطة البيع بشكل عام على حصة 67% من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة 52.3 مليار درهم وبارتفاع قياسي قدره 120% عن القيمة المحققة من المبيعات العقارية المسجلة بقيمة 23.7 مليار درهم في 2022.

وتجاوز عدد معاملات المبيعات خلال العام الماضي 14.5 ألف معاملة شكلت بدورها حصة تتجاوز 67.5%من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة وبنمو أيضاً زاد على 66% مقارنة بعام 2022 الذي حقق إجمالي تجاوز 8700 معاملة بيع.

وانقسمت أنماط معاملات البيع في 2023 حيث استحوذت أنشطة البيع على المخطط بالحصة الأكبر منها بحوالي 70.3% من الإجمالي بحوالي 10200 معاملة وبحصيلة بلغت 35.9 مليار درهم بينما اختصت العقارات الجاهزة بحوالي 29.7% من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 4300 معاملة بحصيلة بلغت 16.4 مليار درهم.

في المقابل، استحوذت أنشطة الرهن العقاري المسجلة في سوق أبوظبي خلال العام المنقضي على 33 % من إجمالي قيمة التداولات خلال تلك الفترة، محققة 26 مليار درهم بتراجع قارب 21% مقابل 32.8 مليار درهم عن عام 2022. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال تلك الفترة حوالي 7100 معاملة.

وأظهر تسلسل بيانات التداولات أن الربع الثالث كان أكثر فترات عام 2023 من حيث نشاط المبيعات بحصة 17.7 مليار درهم، فيما سجل الربع الثاني أقل فترات العام بقيمة 8.5 مليارات درهم. وكان الربع الثاني هو الأنشط في حركة الرهون العقارية بقيمة 9 مليارات درهم بينما سجل الربع الأخير أقل قيمة على صعيد الرهون بحوالي 4.8 مليارات درهم.

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