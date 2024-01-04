926 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 926 مليون درهم، حيث تم تسجيل 250 مبايعة بقيمة 637.68 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 147.26 مليون درهم و219 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 490.42 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة. وتصدرت مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 5.29 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.5 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 24.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 52.45 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 139.5 مليون درهم منها 6 رهونات أراض بقيمة 10.77 ملايين درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 128.73 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 15.68 مليون درهم ورهن بمنطقة معيصم الأول بقيمة 15.21 مليون درهم. وتم تسجيل 40 هبة بقيمة 149.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 61.32 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 52.52 مليون درهم.

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