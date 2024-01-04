طرح أكبر بنتهاوس في دبي للبيع بـ600 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «إميرالد بالاس جروب» المالكة لفندق «رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز» طرح «بنتهاوس آر 1» الذي يعد الأكبر من نوعه في دبي للبيع مقابل 600 مليون درهم.

ويشغل البنتهاوس المستويات العلوية الثلاثة وسطح فندق «رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز» في نخلة جميرا في دبي. ويمتد على مساحة مبنية تبلغ 77.7 ألف قدم مربعة. ويضم البنتهاوس 8 غرف نوم ومجموعة من وسائل الراحة الراقية، ليوفر أسلوب حياة مميزاً. وتعتزم الشركة تسليم هذا البنتهاوس الذي صمم بالتعاون مع شركة «يوديزين» العالمية المتخصصة في مجال التصميم، خلال 15 شهراً من تاريخ الحجز.

وقال سيران جورجي، نائب رئيس مجموعة «إميرالد بالاس جروب» ومدير المبيعات في فندق «رافلز النخلة دبي ريزيدنسيز»: «يكتسب طرح هذا البنتهاوس الفاخر أهمية استثنائية، نظراً للمكانة التي تحتلها دبي في سوق العقارات العالمية والطلب المتزايد على العقارات الفاخرة بين العديد من أصحاب الثروات الكبيرة. ونؤمن أن بيع هذا المسكن الفاخر سيشكل علامة بارزة أخرى في تاريخ القطاع العقاري في دبي، ونتطلع إلى مساهمة أكبر في نمو هذا القطاع».

ويتميز «البنتهاوس آر 1» بمصعد خاص يفتح مباشرة على الردهة الرئيسية في الطابق الأول. ويتضمن غرفة طعام ضخمة مع مطبخ مصمم وفق طراز تيبانياكي الياباني. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح منطقة الجلوس الواسعة وصولاً مباشراً إلى التراس المركزي الذي يعد مساحة مثالية تتسع لمئات الضيوف للاستمتاع بأفضل الإطلالات على الخليج العربي وأفق مدينة دبي.

وتشمل قائمة المرافق الإضافية في البنتهاوس صالة ألعاب رياضية حديثة ومنتجعاً صحياً ومنطقة للاسترخاء والتعافي تضم غرفة منخفضة الحرارة توفر مزايا علاجية (Cryogenic room) وغرفة مخصصة للاسترخاء .

وعلاوة على ذلك، تضم المساحة حوض سباحة خارجياً ومنطقة للشواء، بالإضافة إلى ملعب غولف مصغر يقع داخل الحديقة. وتضم المساحة أيضاً صالة سينما داخلية وخارجية وملعب كرة سلة وصالة سيجار كما يوفر البنتهاوس مواقف تتسع لعشر سيارات.

ويتوقع أن تشهد أسعار العقارات في الأسواق الرئيسية بدبي مثل نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 5 %، في حين يتوقع أن تشهد الأسواق غير الرئيسية نمواً بنسبة 3.5 %.

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