دبي الثالثة بين الأسواق السكنية العالمية الفاخرة في 2024

المصدر: دبي - البيان

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شهدت قيم العقارات السكنية الفاخرة في دبي، التي تشمل أحياء نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا، نمواً قياسياً خلال عام 2023، بحسب نايت فرانك. علاوة على ذلك، تشير توقعات نايت فرانك للأسواق السكنية العالمية الفاخرة لعام 2024 إلى أن دبي ستحتل المركز الثالث. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع يُقدر بنحو 16% في أسعار الوحدات السكنية الفاخرة خلال عام 2023.

وبالرغم من ذلك، تصل الأسعار الرئيسية إلى نحو 3.740 درهماً للقدم المربعة، أو نحو 1.020 دولار أمريكي للقدم المربعة، ما يجعل دبي واحدة من أكثر أسواق المنازل الفاخرة "بأسعار معقولة" في العالم

برج خليفة

من ناحية أخرى، انخفض إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع في برج خليفة بدبي بنسبة 52% خلال عام 2023، ما يعكس العدد المتزايد للمستثمرين على المدى الطويل والمستخدمين النهائيين الحقيقيين، وذلك وفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ14 لأعلى مبنى في العالم.

وتتجلى جاذبية أطول مبنى في العالم بالنسبة للمشترين المحتملين في حقيقة أنه منذ افتتاحه قبل 14 عاماً، حقق البرج إجمالي مبيعات بلغت 9.8 مليارات درهم، وهي نسبة تمثل 8% من إجمالي قيمة المبيعات في وسط المدينة منذ عام 2010.

ورغم تراجع عدد المنازل المتاحة للبيع، إلا أن إجمالي عدد الصفقات في البرج خلال عام 2023 ارتفع بنسبة 22% إلى 117 عملية بيع. وبحسب نايت فرانك فإن أطول مبنى في العالم لا يزال يحظى بطلب قوي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في مدينة دبي.

وفي الواقع، مع مبيعات 117 شقة ووحدة سكنية ذات علامة تجارية في عام 2023، بقيمة إجمالية تزيد على 1.06 مليار درهم، استحوذ برج خليفة على 7% من إجمالي المبيعات في وسط المدينة، التي بلغت 14.6 مليار درهم.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ظهرت دبي بوصفها مركزاً للمنازل الثانية وتألقت باعتبارها السوق العقارية الأكثر ازدحاماً في العالم. وهذا الظهور أحدث موجة قوية من الطلب من قبل المشترين الدوليين، الذين كانوا يستهدفون بشكل أساسي أغلى المنازل في الأحياء الأكثر جاذبية في المدينة.

وكان هذا الطلب الاستثنائي هو الدافع وراء الزيادة الكبيرة بنسبة 38% في متوسط الأسعار على مستوى المدينة منذ مارس 2021. ولاحظنا أن برج خليفة تفوق على بقية المدينة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 55.4% خلال الفترة نفسها».

وأضاف: «يشهد سوق العقارات في دبي نمواً ملحوظاً، ويؤكد انخفاض نسبة 52% في عدد الوحدات السكنية المتاحة للبيع في البرج على تحول دبي إلى مركز لمشتري المنازل الثانية والمستخدمين النهائيين الحقيقيين. ويظهر بوضوح أن المُلّاك يقررون الاحتفاظ بعقاراتهم لفترات أطول، ما يعكس اتجاهاً نحو الاستقرار الطويل الأمد.

ومن غير المستغرب أن يسهم ذلك في دعم نمو الأسعار في البرج مع بيع أغلى منزل، حيث بلغت نسبة التداول هذا العام زيادة بنسبة 140% مقارنة بعام 2022». وأظهر تحليل نايت فرانك أن أغلى شقة تم بيعها هذا العام في برج خليفة بلغت قيمتها 4852 درهماً للقدم المربعة، بزيادة 20% عن أغلى صفقة في عام 2022، والتي بلغت 4.044 درهماً للقدم.

وعلى الرغم من أن وسط مدينة دبي لم يتم تصنيفه كحي رئيسي من قبل نايت فرانك، إلا أن السوق الفرعي سجل 4 مبيعات منازل تجاوزت 10 ملايين دولار، منها اثنان في فندق العنوان ريزيدنس سكاي فيوز.

جاذبية دائمة

وفي إشارة إلى الجاذبية الدائمة لوسط مدينة دبي، قال أندرو ماكينتوش، الشريك الإقليمي، رئيس قسم العقارات السكنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يقع وسط مدينة دبي في قلب الأسواق الفرعية الأكثر جاذبية في المدينة، وتظهر أبحاثنا أنه يعتبر من أكثر المناطق المرغوبة ضمن العقارات السكنية في دبي التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأفراد العالميين من ذوي الثروات العالية».

وأضاف: «رغم أن قلب المدينة الرئيسي يشمل الآن وسط المدينة والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي على نطاق أوسع، إلا أننا نشهد تحرك المطورين للاستفادة من ارتفاع مستوى الطلب على المنازل في هذه المنطقة.

يتجمع مشغلو الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في الخليج التجاري، حيث يقدمون منازل مميزة من نوعها، تحت إدارة علامات تجارية جديدة في المنطقة، ما يساعد على تعزيز مكانة دبي باعتبارها المدينة التي تضم أعلى تركيز لمشغلي الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية. أصبحت جيوب الخليج التجاري، الممتدة من طريق مراسي إلى حديقة الصفا، نقطة جذب خاصة.

ويشهد مركز دبي المالي العالمي أيضاً، من خلال مشروع "دي ىي اف سي ليفينغ" الذي تم إطلاقه مؤخراً، مستويات قياسية من الطلب، حيث تم بيع 164 منزلاً في مركز دبي المالي العالمي في غضون دقائق من إطلاقه».

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