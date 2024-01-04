8834 وحدة سكنية مبيعات «عزيزي» في 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوت «عزيزي للتطوير العقاري»، صفحة عام 2023 بالإعلان عن بيع 8834 وحدة سكنية، بنمو وصل إلى 16.5% من حيث المبيعات مقارنة بعام 2022.

تم إنجاز 7699 وحدة في العام ذاته، كما التزمت بتسليم 6069 وحدة سكنية ضمن 22 مبنى في دبي خلال عام 2024، بما في ذلك 19 مبنى في مشاريع ريفييرا، وعزيزي فيستا في مدينة دبي للاستوديوهات، وبيرل، وكريك فيوز2.

وشهد عام 2023 قيام «عزيزي» بتطوير 3.8 ملايين قدم مربع من المساحات المبنية، عبر 162 طابقاً، وصب 204.600 متر مكعب من الخرسانة، وإنجاز 30.1 مليون ساعة عمل. وكانت «عزيزي» أطلقت خلال 2023 مشروع عزيزي فينيس، المجمع المستوحى من مدينة البندقية، ويقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها، في دبي الجنوب، إلى جانب العديد من المباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا في مدينة محمد بن راشد.

كما احتفت الشركة بتسليم مشروع برتون في الفرجان، ومشروع عزيزي عنبر. وأعلنت عزيزي عن خطتها الاستثمارية بمجال الضيافة بقيمة 60 مليار درهم، من خلال إطلاق 50 فندقاً ومنتجعاً فاخراً، وفندقاً آخر فئة 7 نجوم في دبي. وتتطلع الشركة خلال عام 2024 إلى إنجاز أكثر من 6000 وحدة سكنية،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز