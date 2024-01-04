«اتصالات من إي آند»: تطور سريع لتقنية الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت شركة اتصالات من إي آند أمس تقريراً حول التطور السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات، ما يعتبر نقطة التحول التالية في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية بالدولة. وسلط التقرير الضوء على دور «اتصالات» في عملية التحول.

وأشار التقرير إلى التزام الشركة، بداية منذ عام 2019، بتعزيز الاتصالات المتقدمة، من خلال زيادة نقاط الاتصال الثابتة لشبكة الجيل الخامس، وتمكنها من تقديم إنجازات جديدة مثل الصوت عبر الراديو الجديد (VONR)، وتقنية تقطيع الشبكة، التي تسمح بتركيب شبكات حقيقية وافتراضية متعددة على بنية تحتية واحدة.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند «فخورون بإطلاق التقرير الذي يوضح التزامنا بالتميز التكنولوجي والريادة في تطوير تقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات. ما يعكس نهجنا الاستباقي في اعتماد التقنيات المتقدمة وتفانينا في الابتكار الرائد».

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