صفقات تجارية كبيرة متوقعة في «بريك بلك 2024»

المصدر: دبي - البيان

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يوفر مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2024» منصة رائدة تجمع المعنيين في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، والذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي يومي 12 و13 فبراير 2024، ويحظى بدعم المؤسسات البحرية الرائدة في المنطقة، وسط توقعات بإبرام صفقات تجارية كبيرة بين المؤسسات المشاركة فيه. كما يناقش الحدث المتخصص، الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع.

ويؤدي «بريك بلك الشرق الأوسط 2024» دوراً محورياً من خلال ربط أبرز الجهات المعنية على مستوى العالم في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وتعزيز التعاون وتسهيل تبادل أحدث الحلول والعروض والأفكار المبتكرة.

وقالت المهندسة حصة آل مالك مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «بالنظر إلى التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد نجحنا في تعزيز المرونة وتحقيق نمو كبير في القطاع البحري، وعلى مستوى دولة الإمارات.

وعلى الرغم من ازدحام الموانئ العالمية، أظهرت موانئنا قدرات استثنائية، حيث تعاملت مع كميات كبيرة من البضائع لضمان تدفق التجارة بسلاسة ودون انقطاع في الدولة والمنطقة. وقد أسهم القطاع البحري في الناتج المحلي للدولة بأكثر من 129 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد المرونة التي يتحلى بها القطاع في مواجهة التحديات».

وأضافت: «هذا النجاح غير المسبوق نتيجة التعاون والتكامل بين أكثر من 27 ألف شركة عاملة في الدولة. وعلى مدى السنوات الماضية، أسهم مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» بشكل فاعل في توحيد قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، وأسهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها القطاع وسط الأزمات.

ونحن واثقون أن «بريك بلك الشرق الأوسط 2024» سيواصل دوره في دعم تطلعاتنا بالنسبة لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى في دولة الإمارات».

دعم واسع

وقال محمد جابر، الرئيس التنفيذي للعمليات والعضو المنتدب لشركة «دي إس في إير آند سي» أبوظبي: «على مدى السنوات الماضية، رسخ «بريك بلك الشرق الأوسط» مكانته كمنصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، ومناقشة أبرز القضايا المهمة، وإبرام صفقات تجارية قيمة مع المؤسسات التي تشاركنا الأهداف نفسها.

كما أن مشاركة نخبة من خبراء الصناعة من حول العالم لمناقشة القضايا الملحة في القطاع، سيوفر بالتأكيد أفكاراً جديدة وحلولاً مبتكرة لترسيخ المكانة الرائدة للمنطقة في قطاع شحن المعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى والارتقاء بمعايير القطاع على مستوى العالم».

وقال تشارلز ميبي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتكامل في شركة «كيو تيرمينلز»: «لطالما حفزت الفعاليات التي يتضمنها» «بريك بلك الشرق الأوسط» المشاركة الإيجابية في القطاع من خلال ورش العمل والحلقات النقاشية الثرية بالمعلومات».

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «شهدت نسخة عام 2023 من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» زيادة غير مسبوقة في عدد المشاركين الذي بلغ 6.496 مشاركاً بزيادة قدرها 93% مقارنة بعام 2022.

كما شهد الحدث زيادة بنسبة 84% في عدد المؤسسات المشاركة، واستقطب الخبراء والمختصين في كامل سلسلة توريد المشاريع الصناعية، بما في ذلك خبراء في شحن البضائع، والنقل البحري، والموانئ، ومحطات الحاويات، والمعدات، إضافة إلى النقل الجوي والبري».

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