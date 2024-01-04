3.66 تريليونات رسملة الأسهم.. وسوق دبي فوق 4070 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.663 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.974 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.41 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و377 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 493.78 مليون سهم عبر تنفيذ 27.2 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4070 نقطة، بدعم أسهم قطاعي الصناعة والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4077.58 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.33%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي، بسيولة ناهزت 104.98 ملايين درهم، بنسبة 27.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 377 مليون درهم.

وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 0.516 درهم، ليقود ارتفاعات 18 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «دبي الوطنية للتأمين» 7.8%، و«شعاع كابيتال» 4.76%، و«إمباور» 2.98%، و«الاستشارات المالية الدولية» 2.86%، و«ديار للتطوير» 2.6%، وزاد «إعمار للتطوير» 0.98%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.87%، و«تاكسي دبي» 0.46%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.97 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 119.48 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 96.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ1.33%، أمس، مسجلاً 9515.51 نقطة، لينجح السوق في تحقيق مكاسب 24 مليار درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي المدرجة من 2.950 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 2.974 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «العالمية القابضة» إلى 414 درهماً مرتفعاً 3.47%، ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه، وذلك بعد إعلان الشركة عن تأسيس «2 بوينت زيرو» شركة قابضة من الجيل القادم بأصول تتجاوز 100 مليار درهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 283.6 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 109.4 ملايين درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» جاذباً أكثر من 92 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 4.3%.

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