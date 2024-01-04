«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 20 طائرة في 2023

المصدر: دبي - وام

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كشفت «دبي لصناعات الطيران» عن أهم منجزات أعمالها وعملياتها لعام 2023، من أبرزها نجاح «دبي لصناعات الطيران كابيتال» في الاستحواذ على 20 طائرة، بينها 10 طائرات مملوكة و10 مدارة، بينما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 30 بواقع 22 طائرة مملوكة و8 طائرات مدارة.

ووصلت اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة إلى 150، منها 114 مملوكة و36 مدارة، بينما وصل حجم أسطول الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم إلى 493 طائرة، ووصل عدد العملاء إلى 123 من 62 دولة.

وذكرت الشركة أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 7.5 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6 سنوات، ومحفظة أسطول الطائرات المملوكة المتعاقد عليها 99.7%، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينغ 737 ماكس.

أما بالنسبة لأداء قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران، فقد أفادت الشركة بأن عدد ساعات العمل المحجوزة وصل إلى 1.4 مليون ساعة، وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها 300، لـ50 عميلاً من 25 دولة.

وتم تعيين الشركة كأول خط لتحويل طائرات بوينغ 737-800BCF في المنطقة بالشراكة مع بوينغ، كما شهد العام الإعلان عن توسعة مرافق جورامكو في العاصمة الأردنية عمان، والتي يتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة خلال النصف الثاني من عام 2024. وفيما يخص المجموعة، فقد أفادت بأن العام 2023 شهد الإعلان عن تمويل مصرفي متعدد الشرائح بقيمة 1.6 مليار دولار، يتألف من شريحة تقليدية وأخرى إسلامية، ما شكل أكبر تمويل مصرفي في تاريخ دبي لصناعات الطيران، مشيرة إلى إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 400.7 مليون دولار.

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