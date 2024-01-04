«أبوظبي الإسلامي» يتبنى قدرات الذكاء الاصطناعي التحوّلية لتطوير العمليات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيق أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية هائلة في العمليات المصرفية. وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء واقتراحات التحسين عبر وظائف الأعمال المختلفة.

وتعتبر أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» من الحلول المبتكرة لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تبسيط إجراءات العمل بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. ولضمان الانتقال السلس وقياس التأثير، أجرى المختبر الرقمي في مصرف أبوظبي الإسلامي اختباراً تطبيقياً شارك فيه نحو 10 مهندسين. وأظهرت النتائج الأولية معطيات واعدة، حيث سلطت الضوء على زيادة مذهلة بنسبة 24% في إنتاجية الفريق.

وإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً ملحوظاً في مختلف الأنشطة المحورية مقارنة بمؤشراتها السابقة. وتؤكد هذه النتائج الإمكانات التحويلية التي تتمتع بها منصة «جيت هب كوبيلوت» في تمكين زيادة الكفاءة والفعالية في مهام هندسة البرمجيات ضمن المنظومة الرقمية لمصرف أبوظبي الإسلامي.

تؤكد هذه التجربة الناجحة مع «جيت هب كوبيلوت» التزام المصرف المستمر بتعزيز الابتكار والكفاءة في قدراتنا الرقمية. ويؤكد التحسن الملحوظ في الإنتاجية ومعايير التشغيل الرئيسية القدرات الهائلة لهذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في منهجياتنا المتبعة لتطوير البرمجيات.

وتجدر الإشارة إلى التزام مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر بتسخير التقنيات المتطورة في تعزيز مبادراته الرقمية. ومن خلال دمج أداة «جيت هب كوبيلوت للأعمال» يسهم المصرف في وضع معايير جديدة لزيادة الكفاءة وتقديم تجارب فائقة للمتعاملين.

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