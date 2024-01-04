«دبي أكواريوم» ضمن قائمة أكبر أحواض السمك في 2024

المصدر: (دبي – نهى حوّا)

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حل حوض «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» في مركز «دبي مول» التجاري في المرتبة 13 على قائمة أكبر أحواض السمك في العالم في عام 2024، حسب الموقع المتخصص في أبحاث الحيوانات «إيه زد انيمالز»، والتابع لشركة «فالي ويل» للنشر في كولورادو الأمريكية.

وأفاد الموقع أن حوض «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» المذهل جاء في المركز 13 بين 17 من أكبر أحواض العالم، وهو يتميز بموقعه الفريد داخل ثاني أكبر مركز تجاري في العالم، لافتاً إلى احتوائه على 2.7 مليون غالون من المياه، وفوزه بعدد من الجوائز، بما في ذلك حصوله على جائزة «صور متاجر التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام - الترفيه والتسلية»، في عام 2012. ويمتاز «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» بموقعه الاستراتيجي في قلب المركز التجاري ويعتبر واحداً من أضخم الأحواض الداخلية في العالم بطول 51 متراً وعرض 20 متراً وارتفاع 11 متراً.

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