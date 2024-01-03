23300 شكوى لمشتركي الاتصالات بانخفاض 12 % في 2023

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل العام المنقضي 2023 تراجعاً قدره 12% في إجمالي الشكاوى التي تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات من مشتركي الخدمات لتستقر عند 23300 شكوى، مقابل 26.1 ألف شكوى خلال عام 2022.

وأفادت مؤشرات لهيئة تنظيم الاتصالات بأن معدل إغلاق الشكاوى تراوح بين 96.9% وحتى 98.6% وفق المشغلين، مقابل نسبة عامة بلغت 100% في عام 2022. وأظهرت البيانات المدرجة ضمن تقرير الشكاوى أو ما يعرف باسم «قضايا اتفاقيات مستوى الخدمة المقدمة» أن معدل رضا عملاء الاتصالات عن إغلاق الشكاوى في 2023 ارتفع ليتراوح بين 74.3% و79.8 % مقابل نسب تراوحت بين 59.5% و56.6% في العام السابق له، بينما استقرت نسبة عدم الرضا خلال العام المنقضي عند مستوى منخفض لتتراوح بين 6.4 و14% من إجمالي أصحاب الشكاوى.

وتطبق الهيئة منظومة متطورة بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات لتلقي شكاوى العملاء بشكل فوري، بما يقلص فترات الاستجابة. ويظهر التوزيع الشهري للشكاوى أن شهر ديسمبر سجل معدلاً نسبياً منخفضاً في عدد الشكاوى بإجمالي 1776 شكوى أغلق متوسط 73% منها من قبل المشغلين، وسجل شهر نوفمبر أقل معدل خلال العام بحوالي 1151 شكوى، وكانت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ما بين 82 و90%، وظل شهر يناير الأكثر في عدد شكاوى العملاء بحوالي 2292 شكوى، تلاه أغسطس وسبتمبر حيث سجل كل منهما 2200 شكوى، فيما سجل شهر مايو ثالث أكبر حصة من الشكاوى بحوالي 2120 شكوى.

ويبلغ عدد مشتركي الخدمات قرابة 23 مليون مشترك وفق آخر نتائج المشغلين المالية عن الربع الثالث من العام، فيما ترتكز الحصة الأكبر من شكاوى القطاع في المعتاد في أنشطة الهواتف المتحركة والذي يحوز الحصة الأكبر بنسبة تفوق 88% من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة بإجمالي يناهز 20.5 مليون مشترك، ويشهد السوق تنافسية عالية بين المشغلين على تقديم كل الخدمات المحلية والتي تشمل أيضاً خدمات الاتصالات الأرضية الثابتة وخدمات الإنترنت عريض النطاق، والتي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الشكاوى مقابل إجمالي مشتركين يقارب 2.5 مليون مشترك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز