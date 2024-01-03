«دراجون أويل» تستهل 2024 بإنتاج الخام بحقل الوصل في مصر

المصدر: دبي - البيان

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استهلت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي 2024، بالشروع في إنتاج الزيت الخام من حقل الوصل «شمال صفا»، والذي يعد أول اكتشاف نفطي للشركة في مصر.

وجاء تشغيل منصة الوصل البحرية بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر لحقل «الوصل» وإثر الانتهاء من عمليات تقييم البئر جنوب بلاعيم 293-5 أ تم وضعه على الإنتاج بمعدل أولي يبلغ 3000 برميل من الزيت الخام يومياً.

ويعد حقل الوصل «شمال صفا» الذي تم اكتشافه عام 2021 من جانب شركة دراجون أويل، أكبر الاكتشافات النفطية في منطقة خليج السويس خلال السنوات العشرين الأخيرة بمخزون بترولي تجاوز 95 مليون برميل على أقل التقديرات، وهو الأمر الذي حفز دراجون أويل على تبني مشروع طموح للإنتاج المبكر بإجمالي استثمارات يبلغ 200 مليون دولار.

وقالت دراجون أويل في بيان أصدرته أمس، إن نطاق الأعمال في حقل الوصل يتضمن إنشاء منصة إنتاج بحرية والقيام بإجراءات مثل مد خط للإنتاج وخط كهرباء لتشغيل مضخات إنتاج الزيت، بالإضافة إلى حقن المياه، لأجل الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة وتحقيق أعلى معدلات التنمية للاحتياطات الموجودة.

وتعتزم دراجون أويل استكمال أعمال تنمية حقل الوصل في أسرع وقت ممكن، من خلال ربط البئر الثانية جنوب بلاعيم 293-6 مع خط الإنتاج خلال منتصف شهر يناير الجاري، لأجل رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3000 برميل من الزيت الخام يومياً ليرتفع بذلك إنتاج المنصة البحرية إلى 6000 برميل من الزيت الخام يومياً.

وطبقاً للخطة المتفق عليها مع السلطات المصرية ستتولى دراجون أويل حفر 7 آبار جديدة خلال العامين المقلبين بهدف الوصول إلى 15000 برميل يومياً من الزيت الخام لحقل الوصل، بحسب بيان الشركة.

وأشار البيان إلى أن نجاح هذا المشروع هو تأكيد لجهود شركة دراجون أويل وحرصها على تقديم كل الدعم لتنفيذ واستكمال المشروع على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى حرص دراجون أويل على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة خلال عمليات التنفيذ، التزاماً منها بأهداف التنمية المستدامة وتطبيق عمليات الإصحاح البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكدت دراجون أويل، أن حقل الوصل يجسد حرص الشركة على دعم الاقتصاد المصري، واستعدادها لاستكمال مسار النمو والتوسع في السوق المصرية خلال العام الحالي، عبر تكثيف الاستكشافات والتوسعات في عدة مناطق .

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