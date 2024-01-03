صفقة لـ«نواتوم» مع«ايه بي ام تيرمينالز»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن استحواذ «نواتوم للمحطات»– الذراع التشغيلية للمحطات بمحفظة «نواتوم»– ضمن القطاع اللوجستي للمجموعة- على نسبة 100% من «ايه بي ام تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا.

وقد أبرمت الصفقة مع شركة «ايه بي ام تيرمينالز»، وتم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، وموافقات أصحاب العلاقة، وسيتم انتقال ملكية المحطة بأثر فوري، وبالتوازي مع ذلك تم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع اتحاد الشحن والتفريغ، لضمان استقرار العمليات في المحطة، والمحافظة على إنتاجيتها العالية خلال الأعوام المقبلة.

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