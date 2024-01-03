سندات «إم دي جي إتش» في سوق أبوظبي 8 يناير

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج السندات الصادرة عن شركة «إم دي جي إتش - جي إم تي إن» (أر أس سي) في 8 يناير الجاري.

وقال السوق، في تعميم أمس، إن السندات تبلغ قيمتها الإجمالية 4.75 مليارات دولار، إضافة إلى إصدار واحد بقيمة 750 مليون درهم يستحق في 2028 بنسبة فائدة 5.65 في المائة.

وتتضمن السندات بواقع 750 مليون دولار تستحق في 2034 بفائدة 5.875 %، و500 مليون دولار تستحق في 2053 بفائدة 5.084 %، و750 مليون دولار تستحق في 2034 بفائدة 5.875 %.

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