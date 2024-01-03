كاسبرسكي: 76 % في الإمارات لديهم الجهوزية لمواجهة التهديدات الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أجرت شركة كاسبرسكي دراسة للتعرف إلى آراء متخصصي أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات الكبيرة في أنحاء العالم في شأن التأثير البشري في أمن الشركات السيبراني. كما قامت الدراسة بتحليل تأثير صناع القرار في الأمن السيبراني من ناحية تخصيصهم للميزانية له.

ويختلف الحال وفقاً لكل قطاع من قطاعات الصناعة. وحينما سُئل المشاركون في الدراسة عن الميزانية التي تخصصها شركاتهم لتدابير الأمن السيبراني، قال 76% في الإمارات إنهم لديهم الجهوزية لمواكبة التهديدات الجديدة أو حتى استباقها.

وتحرص العديد من الشركات التي شملتها الدراسة على اتخاذ خطوات لتعزيز أمنها السيبراني في العام إلى العام ونصف العام المقبلين. ومن أكثر مجالات الاستثمار شعبية برامج رصد التهديدات 33% في الإمارات، والدورات التدريبية أيضاً؛ إذ تخطط 47% من الشركات في الإمارات، لتخصيص ميزانيات لتعليم محترفي الأمن السيبراني وتخطط 42% منها لتدريب عامة الموظفين. ومن بين الإجراءات الشائعة الأخرى التي تخطط الشركات لاتخاذها قريباً تقديم برامج لحماية النقاط الطرفية 36% في الإمارات وتوظيف متخصصين إضافيين في مجال تكنولوجيا المعلومات بنسبة 40% في الإمارات، واعتماد حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) السحابية بنسبة 38% في الإمارات.

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