1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 191 مبايعة بقيمة 972.21 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 438.7 مليون درهم، و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 533.51 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وجاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل ، تلتها مبايعة بقيمة 56.4 مليونا في المنطقة نفسها. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 85.48 مليون درهم. وسجلت الرهونات 117.65 مليون درهم، منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 32.3 مليون درهم، و53 رهن فلل وشقق بقيمة 85.35 مليون درهم. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 249.47 مليون درهم.

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