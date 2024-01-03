مجموعة دبي للمجوهرات تمنح 8 كيلوغرامات ذهباً لفائزين بمهرجان للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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مع بداية الأسبوع الرابع لمهرجان دبي للتسوق، أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن الفائزين المحظوظين خلال السحوبات التي أقيمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للمهرجان. وحصل 32 فائزاً على ربع كيلوغرام ذهب لكل منهم، بالإضافة إلى 90 رابحاً خلال السحوبات الرقمية، حصل كل منهم على سبائك ذهبية بوزن 10 غرامات لكل منهم.

فرص ذهبية

ولا يزال لدى المتسوقين فرص ذهبية للانضمام إلى سلسلة الانتصارات هذه من خلال الاستمتاع بالعروض الاستثنائية في أي من منافذ المجوهرات المشاركة البالغ عددها 275 في جميع أنحاء المدينة حتى 14 يناير. ومع إنفاق 500 درهم كحد أدنى على قطع المجوهرات الذهبية أو الماسية أو اللؤلؤية، يمكن للمتسوقين دخول سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات. 25 كيلو غراماً من الذهب في انتظار 300 رابح محظوظ طوال مدة الحملة. ولزيادة فرص الفوز، سيتلقى العملاء قسيمتين للسحب عند شراء مجوهرات ألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين.

جوائز

وتتيح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 غرام ذهب لكل منهم) كل يومين من حتى 14 يناير 2023. وهناك 20 فائزاً يحصل كل منهم على ¼ كيلوغرام من الذهب خلال السحوبات الكبرى.

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