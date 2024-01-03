القرية العالمية تقدم أحد أروع العروض لفرقة «فيوجن جابان»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن أحدث عروضها الترفيهية العالمية التي ستحتضنها خلال يناير الجاري، بانضمام فرقة «فيوجن جابان» اعتباراً من الأحد 6 يناير 2024 لتقدم رقصاتها على أنغام موسيقى الهيب هوب على خشبة المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

وتتألف فرقة «فيوجن جابان» من مجموعتين للرقص، هما «فابيولس سسترز»، و«كيوشو دانجي»، حيث تقدمان عروضاً تجمع بين حركات الهيب هوب والألعاب البهلوانية الآسرة على أنغام الموسيقى.

وضمن مشاركاتها العالمية، وصلت مجموعة الرقص «فابيولس سسترز» لنهائيات الموسم الثاني من مسابقة «وورلد أوف دانس»، التي حققت فيها انتصارات متوالية ضمن منافساتها في فئة الشباب في عامي 2016 و2017، حيث حصدت لقب بطولة العالم، بينما بلغت نصف نهائي منافسات برنامج المواهب الآسيوي وبرنامج المواهب البريطاني.

كما تنضم مجموعة «كيوشو دانجي»، وهي الفرقة التي حصدت ضمن مشاركتها في «وورلد أوف دانس» 2015 جائزة فئة الشباب . وستقدم الفرقة عروضها يومياً على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية حتى 2 فبراير باستثناء أيام الثلاثاء.

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