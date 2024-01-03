سلسلة من المسابقات في معرض عالم القهوة

المصدر: دبي - البيان

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يستعد معرض «عالم القهوة 2024»، إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في صناعة القهوة، لاستضافة بطولتين وطنيتين فريدتين للمحترفين في القطاع، هما «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» و«البطولة الوطنية لفن اللاتيه»، وذلك إلى جانب سلسلة من المسابقات والجوائز والفعاليات.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري 2024، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية.

وتعد «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا» مسابقة فريدة تجمع أمهر محترفي إعداد وتقديم القهوة في الدولة تحت سقف واحد لاستعراض مواهبهم وقدراتهم أمام آلاف الخبراء والمختصين والهواة؛ ويقوم فريق من المحكمين الدوليين بتقييم مشاركات المتسابقين بناءً على معايير عدة، بما في ذلك جودة المشروبات، وطريقة التقديم، والإبداع، والكفاءة الفنية.

يأتي انعقاد بطولة «الإمارات الوطنية للباريستا» تمهيداً لإقامة «البطولة العالمية للباريستا» التي تعد إحدى أبرز مسابقات القهوة العالمية، حيث يتأهل الفائزون بمختلف البطولات الوطنية للباريستا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه البطولة العالمية.

وفي إطار «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، يمنح كل متنافس 15 دقيقة لتقديم عرض حماسي مميز على أنغام الموسيقى لإبهار لجنة التحكيم بمشروبات القهوة التي تلائم جميع الأذواق، بما في ذلك الإيسبريسو والقهوة الأصلية والقهوة بالحليب؛ وتتولى لجنة التحكيم تقييم المشاركات وفقاً لقواعد ولوائح ومعايير التحكيم الخاصة بـ«بطولة العالم للباريستا».

من جهة أخرى، تقام«البطولة الوطنية لفن اللاتيه» التي تبرز القدرات الفنية والإبداعية للباريستا في إعداد اللاتيه؛ وتتولى لجنة تحكيم تقييم المشاركات بناءً على السمات البصرية والإبداعية، مع التركيز على التباين في الأنماط والأداء العام؛ وتعتمد هذه البطولة الوطنية قواعد ولوائح ومعايير التحكيم الخاصة المتبعة في فعاليات القهوة العالمية.

وقال خالد الملا، رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصة في الإمارات: «يسرنا تنظيم هاتين البطولتين ضمن النسخة الثالثة للمعرض، ما يؤكد التزامنا بتكريم أصحاب المهارات والمبدعين، وحرصنا على زيادة التنافسية والتبادل الثقافي بين «الباريستا»؛ كما تعكس هذه البطولات والمسابقات رؤيتنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للابتكار والتميز في صناعة القهوة، وتوفير منصة مهمة للموهوبين لإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في هذا المجال».

وقالت شوق بن رضا، مديرة المعرض: «نتطلع لانطلاق الفعاليات والبطولات والمسابقات المثيرة التي يضمها المعرض، للاستمتاع بابتكارات الباريستا، واستكشاف الاتجاهات والأفكار الجديدة التي ستشكل مستقبل صناعة القهوة في المنطقة والعالم». وينظم المعرض مسابقتي «جوائز تصميم القهوة» و«أفضل منتج جديد».

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