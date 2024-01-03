«جمارك دبي» تكرم عملاءها المتميزين

المصدر: دبي – البيان

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واصلت جمارك دبي تنظيم حفلها الشهري لتكريم العملاء المتميزين في فئات عدة، وشهد حفل شهر ديسمبر 2023 تكريم عدد من الشركات بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، باسمة رفيع مدير إدارة إسعاد العملاء «مكلف» ويونس إبراهيم مدير خدمة العملاء بالإدارة، وممثلي الشركات المكرمة.

تعزيز سعادة العملاء

وقال المدير العام لجمارك دبي: «نحتفي بعملائنا المميزين ضمن مبادرة التكريم الشهري التي أطلقتها جمارك دبي لتعزيز سعادة العملاء وتعميق العلاقات الثنائية معهم، وذلك تقديراً لجهودهم في تحقيق خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 - 2026، واعترافاً بمساهمتهم الفاعلة بالتعاون مع القطاع الحكومي في تنفيذ مستهدفات رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية وجعل الإمارة مقصداً أكثر جاذبية للتجارة والاستثمار وتأسيس الأعمال». وشمل التكريم شركات سي إس ايي إكسبرس للشحن، رينبو اسكاي كوريرس، بروج برايفت ليمت، باربيا جولد آند جولز تريدينج، ترانس ورلد لوجستيك، سيلفر لاين جيت لصناعة وتعبئة الألبان ومنتجاتها. وأكدت الشركات سعادتها البالغة بمبادرة حفل التكريم الشهري.

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