«أرادَ» تشتري قطعة أرض في زعبيل 2 بـ 600 مليون درهم

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة أرادَ شراء قطعة أرض في موقع مميز بمنطقة زعبيل 2 بجوار مركز دبي المالي العالمي وبقيمة 600 مليون درهم من شركة ريتال العقارية، الذراع العقارية لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتبلغ مساحة القطعة 138466 قدماً مربعاً وعلى مقربة من برج إندكس وأبراج سنترال بارك وفي موقع استراتيجي بين مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي. ويخطط المطور العقاري للاستفادة من القطعة الجديدة عبر تشييد برج سكني فاخر من 50 طابقاً يضم 400 شقة، مع إطلالات على برج خليفة.

وتم التوقيع على عقد شراء قطعة الأرض خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي. وحضر حفل التوقيع الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ، وعبدالله قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة ريتال العقارية، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، وأحمد الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة ريتال العقارية.

وقال خالد بن الوليد بن طلال: « عملية الاستحواذ التي قمنا بها خطوة مهمة لتعزيز مكانتنا باعتبارنا أحد أبرز المطورين العقاريين على مستوى دولة الإمارات. وهذا هو الموقع الاستراتيجي الثالث لنا في دبي، الأمر الذي يؤكد التزامنا بطرح مشاريع تساهم بإثراء المشهد العقاري المتنامي والحيوي في هذه المدينة المزدهرة».

وقال عبدالله قاسم: « شغوفون بدفع عجلة النمو في مدينة دبي ودعم المشاريع المبتكرة فيها لتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية رئيسية للحياة الفارهة. ونحن نتطلع للعمل مع شركة أرادَ لرؤية هذا المشروع المرموق يتحول إلى واقع على الأرض خلال المستقبل القريب». وتمت المباشرة بأعمال تصميم المشروع بجوار منطقة مركز دبي المالي العالمي، وسيكشف النقاب عن جميع التفاصيل في وقت لاحق.

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