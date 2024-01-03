انتهاء أعمال تحكيم جائزة التميز والإبداع الهندسي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات انتهاء أعمال لجنة تحكيم الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، التي تقام تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية.

واستقبلت اللجنة المنظمة 378 طلباً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة والعاملة في المجال. واستمرت عملية التسجيل لمدة 3 أشهر، منذ فتح باب الترشح للجائزة في أواخر يوليو الماضي، وحتى موعد إغلاق التقديم في 31 أكتوبر 2023.

وتشمل الجائزة فئتين رئيستين؛ فئة الشخصيات الاعتبارية، وفئة الأفراد بإجمالي 13 فئة، وتضم الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد، وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية، وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية، وجائزة أفضل شركة إنشاءات، وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية، وجائزة أفضل شركة هندسية ناشئة، وأفضل بحث علمي.

وتمنح جائزة المشروع الهندسي الرائد لـ3 مشاريع أما فئة الأفراد فتشمل جائزة الشخصية الريادية، وجائزة المهندس المتميز، وجائزة الطالب المتميز، إضافة إلى جائزة المهندس الواعد. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام 16 يناير بمكتبة محمد بن راشد،.

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