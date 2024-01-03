منح عقد أساسات 6 مبانٍ ضمن «ريم هلز» بـ 62 مليوناً

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة كيو للعقارات التابعة لشركة كيو القابضة منح عقد هندسة الأساسات وتثبيت 5000 ركيزة للمباني السكنية الستة ضمن مشروع ريم هلز لمجموعة «NSCC International Ltd»، بقيمة 61.96 مليون درهم.

يقع مشروع ريم هلز في قلب أبوظبي، وهو أول مجمع مسور في جزيرة الريم. وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: «يسعدنا أن نعلن عن هذ الاختيار. وسنعمل معاً على تحقيق النجاح لمشروع ريم هلز والارتقاء به لآفاق جديدة». وتتألف المباني من شقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من ثلاث غرف نوم.

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